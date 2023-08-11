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Грошиков Трифон Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

Около 1830

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Грошиков Георгий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Грошиков Трофим Трифонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Грошикова (Грошикова) Агафия Трифоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1830

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