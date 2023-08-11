Грошиков Трифон Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиОколо 1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: Грошиков Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Грошиков Трофим Трифонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Грошикова (Грошикова) Агафия Трифоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1830