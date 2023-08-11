Грошиков Трофим Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Грошиков Трифон Георгиевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807 или 1809
Мать ребёнка: Грошикова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
Около 26.02.1811
Дочь: Ермилова (Ермилова) Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: Грошикова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
Около 26.04.1814
Сын: Грошиков (Ермилов) Яков Трофимович
Мать ребёнка: Грошикова Ксения Федоровна
Смерть
Неизвестно