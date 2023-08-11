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Грошиков Трофим Трифонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Грошиков Трифон Георгиевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грошикова Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
1807 или 1809

Сын: Грошиков Яков Трофимович

Мать ребёнка: Грошикова Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
Около 26.02.1811

Дочь: Ермилова (Ермилова) Евдокия Трофимовна

Мать ребёнка: Грошикова Ксения Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 26.04.1814

Сын: Грошиков (Ермилов) Яков Трофимович

Мать ребёнка: Грошикова Ксения Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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