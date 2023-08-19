Грошиков (Ермилов) Яков Трофимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 26.04.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 26.04.1814
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Грошикова Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Грошикова Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Грошиков Евдоким Яковлевич
Мать ребёнка: Грошикова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грошикова Екатерина
Смерть
Неизвестно