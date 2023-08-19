Грошиков (Ермилов) Яков Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грошиков (Ермилов) Яков Трофимович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 26.04.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 26.04.1814

Отец: Грошиков Трофим Трифонович

Мать: Грошикова Ксения Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Грошикова Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Грошикова Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Грошиков Евдоким Яковлевич

Мать ребёнка: Грошикова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грошикова Екатерина

Смерть
Неизвестно