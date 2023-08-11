Грошикова Ксения Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807 или 1809
Отец ребёнка: Грошиков Трофим Трифонович
Рождение ребёнка
Около 26.02.1811
Дочь: Ермилова (Ермилова) Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Грошиков Трофим Трифонович
Рождение ребёнка
Около 26.04.1814
Сын: Грошиков (Ермилов) Яков Трофимович
Отец ребёнка: Грошиков Трофим Трифонович
Смерть
Неизвестно