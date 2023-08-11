Грошикова Ксения Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грошикова Ксения Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грошиков Трофим Трифонович

Рождение ребёнка
1807 или 1809

Сын: Грошиков Яков Трофимович

Отец ребёнка: Грошиков Трофим Трифонович

Рождение ребёнка
Около 26.02.1811

Дочь: Ермилова (Ермилова) Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Грошиков Трофим Трифонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 26.04.1814

Сын: Грошиков (Ермилов) Яков Трофимович

Отец ребёнка: Грошиков Трофим Трифонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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