Елясина (Башкирова) Татьяна Фаддеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елясина (Башкирова) Татьяна Фаддеевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.01.1871

Дата смерти

12.03.1950

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1871

Отец: Башкиров Фаддей Павлович

Мать: Башкирова Мавра Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
08.01.1871
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
28.01.1887

Муж: Елясин Василий Прокопьевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
30.11.1887

Сын: Елясин Филимон Васильевич

Отец ребёнка: Елясин Василий Прокопьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.08.1893

Дочь: Кузнецова (Елясина) Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Елясин Василий Прокопьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.11.1895

Сын: Елясин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Елясин Василий Прокопьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.08.1898

Сын: Елясин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Елясин Василий Прокопьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.05.1901

Дочь: (Елясина) Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Елясин Василий Прокопьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.03.1904

Сын: Елясин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Елясин Василий Прокопьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.11.1906

Дочь: (Елясина) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Елясин Василий Прокопьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.02.1910

Дочь: Крайнова (Елясина) Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Елясин Василий Прокопьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.04.1912

Дочь: (Елясина) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Елясин Василий Прокопьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
12.03.1950

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