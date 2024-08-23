Елясина (Башкирова) Татьяна Фаддеевна
Место рождения
Дата рождения06.01.1871
Дата смерти12.03.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1871
Место жительства
Неизвестно
Крещение
08.01.1871
Бракосочетание
28.01.1887
Рождение ребёнка
30.11.1887
Сын: Елясин Филимон Васильевич
Отец ребёнка: Елясин Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
10.08.1893
Дочь: Кузнецова (Елясина) Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Елясин Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
02.11.1895
Сын: Елясин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Елясин Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
13.08.1898
Сын: Елясин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Елясин Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
16.05.1901
Дочь: (Елясина) Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Елясин Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
11.03.1904
Сын: Елясин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Елясин Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
30.11.1906
Дочь: (Елясина) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Елясин Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
28.02.1910
Дочь: Крайнова (Елясина) Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Елясин Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
12.04.1912
Дочь: (Елясина) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Елясин Василий Прокопьевич
Смерть
12.03.1950