Крайнова (Елясина) Антонина Васильевна
Место рождения
Дата рождения28.02.1910
Дата смертиПосле ?.09.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1910
Крещение
06.03.1910
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крайнов Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крайнов Пётр Васильевич
Бракосочетание
До 22.06.1941
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После ?.09.1967