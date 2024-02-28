Крайнова (Елясина) Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрайнова (Елясина) Антонина Васильевна

Крайнова (Елясина) Антонина Васильевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.02.1910

Дата смерти

После ?.09.1967

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1871 г.р.

Муж

Около 1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1910

Отец: Елясин Василий Прокопьевич

Мать: Елясина Татьяна Фаддеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
06.03.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крайнов Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крайнов Пётр Васильевич

Бракосочетание
До 22.06.1941

Муж: Крайнов Пётр Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После ?.09.1967
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close