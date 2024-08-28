Смоляр (-) Евдокия Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Стефан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Смоляр Никита Евдокимович
Отец ребёнка: Смоляр Никита Евдокимович
Сын: Смоляр Симеон (Семён) Никитич
Отец ребёнка: Смоляр Никита Евдокимович
Дочь: Смоляр Иустина Никитична
Отец ребёнка: Смоляр Никита Евдокимович
Дочь: Смоляр Стефанида Никитична
Отец ребёнка: Смоляр Никита Евдокимович
Дочь: Задруцкая (Смоляр) Аграфена Никитична
Отец ребёнка: Смоляр Никита Евдокимович
Дочь: Смоляр Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Смоляр Никита Евдокимович
Дочь: Смоляр Параскева Никитична
Отец ребёнка: Смоляр Никита Евдокимович
Дочь: Смоляр Марфа Никитична
Отец ребёнка: Смоляр Никита Евдокимович
Сын: Смоляр Иоанн Никитич
Отец ребёнка: Смоляр Никита Евдокимович
Сын: Смоляр Пётр Никитич
Отец ребёнка: Смоляр Никита Евдокимович