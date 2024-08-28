Смоляр (-) Евдокия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смоляр (-) Евдокия Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стефан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смоляр Никита Евдокимович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1887

Сын: Смоляр Василий Никитич

Отец ребёнка: Смоляр Никита Евдокимович

Рождение ребёнка
12.07.1891

Сын: Смоляр Гавриил Никитич

Отец ребёнка: Смоляр Никита Евдокимович

Рождение ребёнка
01.02.1893

Сын: Смоляр Симеон (Семён) Никитич

Отец ребёнка: Смоляр Никита Евдокимович

Рождение ребёнка
04.10.1895

Дочь: Смоляр Иустина Никитична

Отец ребёнка: Смоляр Никита Евдокимович

Рождение ребёнка
01.11.1897

Дочь: Смоляр Стефанида Никитична

Отец ребёнка: Смоляр Никита Евдокимович

Рождение ребёнка
24.06.1899

Дочь: Задруцкая (Смоляр) Аграфена Никитична

Отец ребёнка: Смоляр Никита Евдокимович

Рождение ребёнка
01.11.1901

Дочь: Смоляр Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Смоляр Никита Евдокимович

Рождение ребёнка
26.10.1904

Дочь: Смоляр Параскева Никитична

Отец ребёнка: Смоляр Никита Евдокимович

Рождение ребёнка
12.08.1907

Дочь: Смоляр Марфа Никитична

Отец ребёнка: Смоляр Никита Евдокимович

Рождение ребёнка
20.07.1909

Сын: Смоляр Иоанн Никитич

Отец ребёнка: Смоляр Никита Евдокимович

Рождение ребёнка
22.06.1911

Сын: Смоляр Пётр Никитич

Отец ребёнка: Смоляр Никита Евдокимович

Смерть
Неизвестно
Алкин, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

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