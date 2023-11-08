Смоляр Василий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Смоляр Никита Евдокимович
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1908
Жена: Смоляр Евдокия Иоанновна
Буромка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.11.1910
Мать ребёнка: Смоляр Евдокия Иоанновна
Рождение ребёнка
18.11.1910
Сын: Смоляр Александр Васильевич
Мать ребёнка: Смоляр Евдокия Иоанновна
Рождение ребёнка
03.10.1914
Сын: Смоляр Василий Васильевич
Мать ребёнка: Смоляр Евдокия Иоанновна
Смерть
Неизвестно