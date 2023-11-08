Смоляр Василий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмоляр Василий Никитич

Смоляр Василий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Смоляр Никита Евдокимович

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1908

Жена: Смоляр Евдокия Иоанновна

Буромка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.11.1910

Сын: Смоляр Роман Васильевич

Мать ребёнка: Смоляр Евдокия Иоанновна

Рождение ребёнка
18.11.1910

Сын: Смоляр Александр Васильевич

Мать ребёнка: Смоляр Евдокия Иоанновна

Рождение ребёнка
03.10.1914

Сын: Смоляр Василий Васильевич

Мать ребёнка: Смоляр Евдокия Иоанновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close