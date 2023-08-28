Татаринцев Гавриил Прохоров
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
05.02.1903
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
24.04.1908
Сын: Татаринцев Стефан Гаврилов
Мать ребёнка: Татаринцева (Ишкова) Параскева Семенова
Рождение ребёнка
28.06.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татаринцева Анна Тихонова
Смерть
Неизвестно