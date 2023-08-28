Татаринцев Гавриил Прохоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатаринцев Гавриил Прохоров

Татаринцев Гавриил Прохоров

Место рождения

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Татаринцев Прохор Антонов

Мать: Татаринцева Феодосия Павлова

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татаринцева Анна Тихонова

Бракосочетание
05.02.1903

Жена: Татаринцева (Ишкова) Параскева Семенова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
24.04.1908

Сын: Татаринцев Стефан Гаврилов

Мать ребёнка: Татаринцева (Ишкова) Параскева Семенова

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.06.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татаринцева Анна Тихонова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.