Татаринцев Прохор Антонов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Татаринцев Антон Стефанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Татаринцев Гавриил Прохоров
Мать ребёнка: Татаринцева Феодосия Павлова
Рождение ребёнка
05.01.1885
Мать ребёнка: Татаринцева Феодосия Павлова
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Фиона Прохорова
Мать ребёнка: Татаринцева Феодосия Павлова
Рождение ребёнка
12.11.1894
Мать ребёнка: Татаринцева Феодосия Павлова
Рождение ребёнка
03.06.1896
Дочь: Фекла Прохорова
Мать ребёнка: Татаринцева Феодосия Павлова
Рождение ребёнка
26.07.1898
Сын: Татаринцев Макар Прохоров
Мать ребёнка: Татаринцева Феодосия Павлова
Смерть
Неизвестно