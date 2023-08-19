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Татаринцев Прохор Антонов

Место рождения

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Татаринцев Антон Стефанов

Мать: не указана

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Татаринцев Гавриил Прохоров

Мать ребёнка: Татаринцева Феодосия Павлова

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.01.1885

Сын: Татаринцев Иван Прохоров

Мать ребёнка: Татаринцева Феодосия Павлова

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Фиона Прохорова

Мать ребёнка: Татаринцева Феодосия Павлова

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.11.1894

Сын: Татаринцев Иван Прохоров

Мать ребёнка: Татаринцева Феодосия Павлова

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.06.1896

Дочь: Фекла Прохорова

Мать ребёнка: Татаринцева Феодосия Павлова

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.07.1898

Сын: Татаринцев Макар Прохоров

Мать ребёнка: Татаринцева Феодосия Павлова

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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