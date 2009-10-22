Выходцева (Капралова) Галина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцева (Капралова) Галина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1937

Дата смерти

22.10.2009

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1937

Отец: Капралов Федор Васильевич

Мать: Капралова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
26.10.1953

Дочь: Щукина Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Выходцев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
10.08.1955

Дочь: Воинкова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Выходцев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
15.11.1956

Дочь: Русак Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Выходцев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
13.06.1958

Сын: Выходцев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Выходцев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
05.03.1961

Сын: Выходцев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Выходцев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
05.04.1964

Сын: Выходцев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Выходцев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
25.05.1965

Сын: Выходцев Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: Выходцев Василий Васильевич

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Смерть
22.10.2009
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
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