Выходцева (Капралова) Галина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1937
Дата смерти22.10.2009
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1937
Рождение ребёнка
26.10.1953
Дочь: Щукина Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Выходцев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
10.08.1955
Дочь: Воинкова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Выходцев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
15.11.1956
Дочь: Русак Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Выходцев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
13.06.1958
Сын: Выходцев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Выходцев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
05.03.1961
Сын: Выходцев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Выходцев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
05.04.1964
Сын: Выходцев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Выходцев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
25.05.1965
Сын: Выходцев Вячеслав Васильевич
Отец ребёнка: Выходцев Василий Васильевич
Смерть
22.10.2009