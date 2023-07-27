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Капралов Федор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около ?.01.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Капралов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1937

Дочь: Выходцева Галина Федоровна

Мать ребёнка: Капралова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капралов Владимир Федорович

Мать ребёнка: Капралова Екатерина Ивановна

Смерть
Около ?.01.1941
Причина смерти: туберкулез