Капралов Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо ?.01.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Капралов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1937
Дочь: Выходцева Галина Федоровна
Мать ребёнка: Капралова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капралов Владимир Федорович
Мать ребёнка: Капралова Екатерина Ивановна
Смерть
Около ?.01.1941
Причина смерти: туберкулез