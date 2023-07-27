Капралова (Бараковских) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капралова (Бараковских) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1910

Дата смерти

21.05.1993

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1910

Отец: Бараковских Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
10.07.1937

Дочь: Выходцева Галина Федоровна

Отец ребёнка: Капралов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капралов Владимир Федорович

Отец ребёнка: Капралов Федор Васильевич

Смерть
21.05.1993
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
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