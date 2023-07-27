Капралова (Бараковских) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1910
Дата смерти21.05.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1910
Отец: Бараковских Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
10.07.1937
Дочь: Выходцева Галина Федоровна
Отец ребёнка: Капралов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капралов Владимир Федорович
Отец ребёнка: Капралов Федор Васильевич
Смерть
21.05.1993
Похороны
Неизвестно