Щукина (Выходцева) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукина (Выходцева) Людмила Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1953

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1953

Отец: Выходцев Василий Васильевич

Мать: Выходцева Галина Федоровна

Рождение ребёнка
1975

Дочь: Петелина Анна Александровна

Отец ребёнка: Щукин Александр

Рождение ребёнка
01.04.1980

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: Щукин Александр

Рождение ребёнка
1980

Дочь: Семененко Любовь Александровна

Отец ребёнка: Щукин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щукин Александр

Место жительства
Неизвестно
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