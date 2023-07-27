Щукина (Выходцева) Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1953
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Петелина Анна Александровна
Отец ребёнка: Щукин Александр
Рождение ребёнка
01.04.1980
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Щукин Александр
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Семененко Любовь Александровна
Отец ребёнка: Щукин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щукин Александр
Место жительства
Неизвестно