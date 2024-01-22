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Грибач Михаил

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Место рождения

Село Ивот Шостинского района, Сумской области , Украина

Дата рождения

26.09.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1886

Отец: Грибач Емельян

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грибач (Маслова) Фекла

Рождение ребёнка
21.10.1910

Дочь: (Грибач) Татьяна

Мать ребёнка: Грибач (Маслова) Фекла

Шостинский район, Сумской области , Украина
Рождение ребёнка
18.10.1912

Сын: Грибач Николай

Мать ребёнка: Грибач (Маслова) Фекла

Рождение ребёнка
25.10.1914

Дочь: (Грибач) Нина

Мать ребёнка: Грибач (Маслова) Фекла

Рождение ребёнка
20.10.1917

Сын: Грибач Алексей

Мать ребёнка: Грибач (Маслова) Фекла

Рождение ребёнка
24.10.1920

Сын: Грибач Виктор

Мать ребёнка: Грибач (Маслова) Фекла

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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