Грибач Михаил
Место рожденияСело Ивот Шостинского района, Сумской области , Украина
Дата рождения26.09.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1886
Отец: Грибач Емельян
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грибач (Маслова) Фекла
Рождение ребёнка
21.10.1910
Дочь: (Грибач) Татьяна
Мать ребёнка: Грибач (Маслова) Фекла
Шостинский район, Сумской области , Украина
Рождение ребёнка
18.10.1912
Сын: Грибач Николай
Мать ребёнка: Грибач (Маслова) Фекла
Рождение ребёнка
25.10.1914
Дочь: (Грибач) Нина
Мать ребёнка: Грибач (Маслова) Фекла
Рождение ребёнка
20.10.1917
Сын: Грибач Алексей
Мать ребёнка: Грибач (Маслова) Фекла
Рождение ребёнка
24.10.1920
Сын: Грибач Виктор
Мать ребёнка: Грибач (Маслова) Фекла
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно