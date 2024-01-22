Грибач (Маслова) Фекла
Место рожденияСело Ивот, Шостинского района, Сумской обл.,Украина
Дата рождения10.03.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1885
Отец: Маслов Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грибач Михаил
Рождение ребёнка
21.10.1910
Дочь: (Грибач) Татьяна
Отец ребёнка: Грибач Михаил
Шостинский район, Сумской области , Украина
Рождение ребёнка
18.10.1912
Сын: Грибач Николай
Отец ребёнка: Грибач Михаил
Рождение ребёнка
25.10.1914
Дочь: (Грибач) Нина
Отец ребёнка: Грибач Михаил
Рождение ребёнка
20.10.1917
Сын: Грибач Алексей
Отец ребёнка: Грибач Михаил
Рождение ребёнка
24.10.1920
Сын: Грибач Виктор
Отец ребёнка: Грибач Михаил
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Умерла при дойке коровы