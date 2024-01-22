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Грибач (Маслова) Фекла

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Место рождения

Село Ивот, Шостинского района, Сумской обл.,Украина

Дата рождения

10.03.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1885

Отец: Маслов Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибач Михаил

Рождение ребёнка
21.10.1910

Дочь: (Грибач) Татьяна

Отец ребёнка: Грибач Михаил

Шостинский район, Сумской области , Украина
Рождение ребёнка
18.10.1912

Сын: Грибач Николай

Отец ребёнка: Грибач Михаил

Рождение ребёнка
25.10.1914

Дочь: (Грибач) Нина

Отец ребёнка: Грибач Михаил

Рождение ребёнка
20.10.1917

Сын: Грибач Алексей

Отец ребёнка: Грибач Михаил

Рождение ребёнка
24.10.1920

Сын: Грибач Виктор

Отец ребёнка: Грибач Михаил

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Умерла при дойке коровы

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