Чубаров Дмитрий Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чубаров Дмитрий Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Чубаров Евдоким Васильевич

Мать: Чубарова Лукерья

Место жительства
С 1812
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Алыбаевской волости
Рождение ребёнка
1824

Сын: Чубаров Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Чубарова Анисья Парфеновна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марина Дмитриевна

Мать ребёнка: Чубарова Анисья Парфеновна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Чубарова Анисья Парфеновна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Акулина Дмитриевна

Мать ребёнка: Чубарова Анисья Парфеновна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Чубаров Семен Дмитриевич

Мать ребёнка: Чубарова Анисья Парфеновна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Фекла Дмитриевна

Мать ребёнка: Чубарова Анисья Парфеновна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1850
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