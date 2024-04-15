Чубаров Дмитрий Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Чубаров Евдоким Васильевич
Мать: Чубарова Лукерья
Место жительства
С 1812
из Ялуторовского округа Алыбаевской волости
Рождение ребёнка
1824
Сын: Чубаров Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: Чубарова Анисья Парфеновна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марина Дмитриевна
Мать ребёнка: Чубарова Анисья Парфеновна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Чубарова Анисья Парфеновна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Акулина Дмитриевна
Мать ребёнка: Чубарова Анисья Парфеновна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Чубарова Анисья Парфеновна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Фекла Дмитриевна
Мать ребёнка: Чубарова Анисья Парфеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1850