Чубарова Анисья Парфеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Сын: Чубаров Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Чубаров Дмитрий Евдокимович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марина Дмитриевна
Отец ребёнка: Чубаров Дмитрий Евдокимович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Чубаров Дмитрий Евдокимович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Акулина Дмитриевна
Отец ребёнка: Чубаров Дмитрий Евдокимович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Чубаров Дмитрий Евдокимович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Фекла Дмитриевна
Отец ребёнка: Чубаров Дмитрий Евдокимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно