Чубарова Анисья Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чубарова Анисья Парфеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Чубаров Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Чубаров Дмитрий Евдокимович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марина Дмитриевна

Отец ребёнка: Чубаров Дмитрий Евдокимович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Чубаров Дмитрий Евдокимович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Акулина Дмитриевна

Отец ребёнка: Чубаров Дмитрий Евдокимович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Чубаров Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Чубаров Дмитрий Евдокимович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Фекла Дмитриевна

Отец ребёнка: Чубаров Дмитрий Евдокимович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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