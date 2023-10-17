Чубаров Евдоким Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Чубаров Дмитрий Евдокимович
Мать ребёнка: Чубарова Лукерья
Рождение ребёнка
1807
Сын: Чубаров Федор Евдокимович
Мать ребёнка: Чубарова Лукерья
Рождение ребёнка
1811
Сын: Чубаров Михаил Евдокимович
Мать ребёнка: Чубарова Лукерья
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Степанида Евдокимовна
Мать ребёнка: Чубарова Лукерья
Место жительства
С 1812
из Ялуторовского округа Алыбаевской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чубарова Лукерья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1840