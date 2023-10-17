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Чубаров Евдоким Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Чубаров Дмитрий Евдокимович

Мать ребёнка: Чубарова Лукерья

Рождение ребёнка
1807

Сын: Чубаров Федор Евдокимович

Мать ребёнка: Чубарова Лукерья

Рождение ребёнка
1811

Сын: Чубаров Михаил Евдокимович

Мать ребёнка: Чубарова Лукерья

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Степанида Евдокимовна

Мать ребёнка: Чубарова Лукерья

Место жительства
С 1812
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Алыбаевской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чубарова Лукерья

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1840
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