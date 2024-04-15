Чубаров Федор Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Чубаров Евдоким Васильевич
Мать: Чубарова Лукерья
Место жительства
С 1812
из Ялуторовского округа Алыбаевской волости
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Чубарова Авдотья Кирилловна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Степанида Федоровна
Мать ребёнка: Чубарова Авдотья Кирилловна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Степанида Федоровна
Мать ребёнка: Чубарова Авдотья Кирилловна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Чубаров Михайло Федорович
Мать ребёнка: Чубарова Авдотья Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно