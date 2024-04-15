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Чубаров Федор Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Чубаров Евдоким Васильевич

Мать: Чубарова Лукерья

Место жительства
С 1812
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Алыбаевской волости
Рождение ребёнка
1836

Сын: Чубаров Максим Федорович

Мать ребёнка: Чубарова Авдотья Кирилловна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Степанида Федоровна

Мать ребёнка: Чубарова Авдотья Кирилловна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Степанида Федоровна

Мать ребёнка: Чубарова Авдотья Кирилловна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Чубаров Михайло Федорович

Мать ребёнка: Чубарова Авдотья Кирилловна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чубарова Авдотья Кирилловна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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