Чубарова Авдотья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Чубаров Федор Евдокимович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Степанида Федоровна
Отец ребёнка: Чубаров Федор Евдокимович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Степанида Федоровна
Отец ребёнка: Чубаров Федор Евдокимович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Чубаров Михайло Федорович
Отец ребёнка: Чубаров Федор Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно