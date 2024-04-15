Чубарова Авдотья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чубарова Авдотья Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Чубаров Максим Федорович

Отец ребёнка: Чубаров Федор Евдокимович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Степанида Федоровна

Отец ребёнка: Чубаров Федор Евдокимович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Степанида Федоровна

Отец ребёнка: Чубаров Федор Евдокимович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Чубаров Михайло Федорович

Отец ребёнка: Чубаров Федор Евдокимович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чубаров Федор Евдокимович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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