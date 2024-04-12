(Кириленко / Кириченко /) Матрона Марковна
Место рождения
Дата рождения08.11.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1850
ЦГИАК/Киев/ , Ф - 127-1012-1585, м/к 1850г.зап.№ 52
Крещение
08.11.1850
Гребёнки, Київська область
ЦГИАк/Киев/, Ф - 127-1012-2585,м/к 1850г.зап.№ 52 | Godparents:Федор Косьмин Пуриченко и Екатерина Емельянова- Ивана черношкуренко-жена.
Смерть
Неизвестно