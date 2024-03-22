Кириленко/Кириченко/ Евфросиния Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко/Кириченко/ Евфросиния Павловна

Место рождения

Саливонки, Київська область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1830 г.р.

Дети

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Саливонки, Київська область
Рождение ребёнка
08.11.1850

Дочь: Матрона Марковна

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Марк Емельянович

Саливонки, Київська область
ЦГИАК/Киев/ , Ф - 127-1012-1585, м/к 1850г.зап.№ 52
Бракосочетание
До 1850

Муж: Кириленко / Кириченко / Марк Емельянович

Гребёнки, Київська область
Смерть
Неизвестно
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