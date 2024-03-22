Кириленко/Кириченко/ Евфросиния Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Рождение ребёнка
08.11.1850
Дочь: Матрона Марковна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Марк Емельянович
ЦГИАК/Киев/ , Ф - 127-1012-1585, м/к 1850г.зап.№ 52
Бракосочетание
До 1850
Гребёнки, Київська область
Смерть
Неизвестно