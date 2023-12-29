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Свешников Андрей Петрович

Место рождения

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1803

Дата смерти

После 1870

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Свешников Пётр Афанасьевич

Мать: Свешникова (Свешникова) Анна Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1832

Жена: Свешникова (Свешникова) Марфа Павловна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Свешников Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марфа Павловна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Свешников Павел Андреевич

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марфа Павловна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Свешников Иван Андреевич

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марфа Павловна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Свешникова) Марья Андреевна

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марфа Павловна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Свешников Василий Андреевич

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марфа Павловна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Свешников Филипп Андреевич

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марфа Павловна

Смерть
После 1870

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