Свешников Андрей Петрович
Место рожденияДорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Дата рождения1803
Дата смертиПосле 1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1832
Рождение ребёнка
1833
Сын: Свешников Фёдор Андреевич
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марфа Павловна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Свешников Павел Андреевич
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марфа Павловна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марфа Павловна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Свешникова) Марья Андреевна
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марфа Павловна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Свешников Василий Андреевич
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марфа Павловна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Свешников Филипп Андреевич
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марфа Павловна
Смерть
После 1870