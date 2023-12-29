Свешникова (Свешникова) Анна Фёдоровна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1776
Дата смертиПосле 1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1792
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Свешников Пётр Афанасьевич
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Свешникова) Елена Петровна
Отец ребёнка: Свешников Пётр Афанасьевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Свешников Андрей Петрович
Отец ребёнка: Свешников Пётр Афанасьевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Свешникова) Мавра Петровна
Отец ребёнка: Свешников Пётр Афанасьевич
Рождение ребёнка
?.08.1811
Сын: Свешников Лаврентий Петрович
Отец ребёнка: Свешников Пётр Афанасьевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Свешникова) Александра Петровна
Отец ребёнка: Свешников Пётр Афанасьевич
Смерть
После 1845