Свешникова (Свешникова) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Свешникова) Анна Фёдоровна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1776

Дата смерти

После 1845

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1792

Муж: Свешников Пётр Афанасьевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Свешников Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Свешников Пётр Афанасьевич

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Свешникова) Елена Петровна

Отец ребёнка: Свешников Пётр Афанасьевич

Рождение ребёнка
1803

Сын: Свешников Андрей Петрович

Отец ребёнка: Свешников Пётр Афанасьевич

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Свешникова) Мавра Петровна

Отец ребёнка: Свешников Пётр Афанасьевич

Рождение ребёнка
?.08.1811

Сын: Свешников Лаврентий Петрович

Отец ребёнка: Свешников Пётр Афанасьевич

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Свешникова) Александра Петровна

Отец ребёнка: Свешников Пётр Афанасьевич

Смерть
После 1845

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