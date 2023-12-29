Свешникова (Свешникова) Марфа Павловна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1812
Дата смертиПосле 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1832
Рождение ребёнка
1833
Сын: Свешников Фёдор Андреевич
Отец ребёнка: Свешников Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Свешников Павел Андреевич
Отец ребёнка: Свешников Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Свешников Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Свешникова) Марья Андреевна
Отец ребёнка: Свешников Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Свешников Василий Андреевич
Отец ребёнка: Свешников Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Свешников Филипп Андреевич
Отец ребёнка: Свешников Андрей Петрович
Смерть
После 1870