Свешникова (Свешникова) Марфа Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Свешникова) Марфа Павловна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1812

Дата смерти

После 1870

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1832

Муж: Свешников Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Свешников Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Свешников Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Свешников Павел Андреевич

Отец ребёнка: Свешников Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Свешников Иван Андреевич

Отец ребёнка: Свешников Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Свешникова) Марья Андреевна

Отец ребёнка: Свешников Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Свешников Василий Андреевич

Отец ребёнка: Свешников Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Свешников Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Свешников Андрей Петрович

Смерть
После 1870

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