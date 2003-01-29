Иванова (Карякина) Прасковья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Карякина) Прасковья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1920

Дата смерти

29.01.2003

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1920

Отец: Карякин Семен Дмитриевич

Мать: Карякина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Иванов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1947

Сын: Иванов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
19.10.1948

Дочь: Шевчишина Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
31.08.1950

Дочь: Федосеева Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
25.10.1952

Дочь: Иванова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
13.04.1957

Сын: Иванов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Иван Андреевич

Смерть
29.01.2003
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