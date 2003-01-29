Иванова (Карякина) Прасковья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1920
Дата смерти29.01.2003
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1920
Рождение ребёнка
1946
Отец ребёнка: Иванов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1947
Отец ребёнка: Иванов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
19.10.1948
Дочь: Шевчишина Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
31.08.1950
Дочь: Федосеева Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
25.10.1952
Дочь: Иванова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
13.04.1957
Отец ребёнка: Иванов Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.2003