Шевчишина (Иванова) Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1948
Отец: Иванов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
09.01.1965
Сын: Шевчишин Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Шевчишин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
14.03.1967
Дочь: Шалак Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Шевчишин Владимир Иванович
Бракосочетание
13.04.1967
Рождение ребёнка
?.07.1984
Сын: Шевчишин Иван Владимирович
Отец ребёнка: Шевчишин Владимир Иванович