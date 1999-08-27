Шевчишина (Иванова) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевчишина (Иванова) Зинаида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1948

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1948

Отец: Иванов Иван Андреевич

Мать: Иванова Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
09.01.1965

Сын: Шевчишин Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Шевчишин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
14.03.1967

Дочь: Шалак Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Шевчишин Владимир Иванович

Бракосочетание
13.04.1967

Муж: Шевчишин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
?.07.1984

Сын: Шевчишин Иван Владимирович

Отец ребёнка: Шевчишин Владимир Иванович

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