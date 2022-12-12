Шалак (Шевчишина) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалак (Шевчишина) Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1967

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1967

Отец: Шевчишин Владимир Иванович

Мать: Шевчишина Зинаида Ивановна

Место жительства
14.03.1967
Дивногорск, город Дивногорск, Красноярский край
Гражданство
14.03.1967
Россия
Образование
10.06.1985
Медучилище г. Дивногорск
Место жительства
21.07.1985
Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Бракосочетание
04.01.1986

Муж: Шалак Сергей Петрович

Рождение ребёнка
21.04.1986

Сын: Шалак Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Шалак Сергей Петрович

Рождение ребёнка
03.05.1988

Сын: Шалак Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Шалак Сергей Петрович

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