Шалак (Шевчишина) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1967
Место жительства
14.03.1967
Дивногорск, город Дивногорск, Красноярский край
Гражданство
14.03.1967
Россия
Образование
10.06.1985
Медучилище г. Дивногорск
Место жительства
21.07.1985
Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Бракосочетание
04.01.1986
Рождение ребёнка
21.04.1986
Сын: Шалак Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Шалак Сергей Петрович
Рождение ребёнка
03.05.1988
Отец ребёнка: Шалак Сергей Петрович