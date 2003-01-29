Карякина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти09.09.1966
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.05.1920
Дочь: Иванова Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Карякин Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.10.1922
Дочь: Клинникова Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Карякин Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Репьева Анна Семеновна
Отец ребёнка: Карякин Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карякин Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карякин Дмитрий Семёнович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чеплыгина Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Карякин Семён
Смерть
09.09.1966