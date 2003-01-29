Карякина Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карякина Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

09.09.1966

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Иван

Мать: Наталья

Рождение ребёнка
01.05.1920

Дочь: Иванова Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Карякин Семен Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.10.1922

Дочь: Клинникова Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Карякин Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Репьева Анна Семеновна

Отец ребёнка: Карякин Семён

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карякин Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карякин Дмитрий Семёнович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чеплыгина Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Карякин Семён

Смерть
09.09.1966
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