Бубнова Варвара Феофиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.
Отец: Феофил
Рождение ребёнка
1902 ст.
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Бубнов Михаил Парменович
Рождение ребёнка
1904 ст.
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Бубнов Михаил Парменович
Рождение ребёнка
1909 ст.
Сын: Бубнов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Бубнов Михаил Парменович
Рождение ребёнка
1911 ст.
Сын: Бубнов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Бубнов Михаил Парменович
Рождение ребёнка
1914 ст.
Сын: Бубнов Ефим (Евфимий) Михайлович
Отец ребёнка: Бубнов Михаил Парменович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно