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Бубнова Варвара Феофиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.

Отец: Феофил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902 ст.

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Бубнов Михаил Парменович

Рождение ребёнка
1904 ст.

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Бубнов Михаил Парменович

Рождение ребёнка
1909 ст.

Сын: Бубнов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Бубнов Михаил Парменович

Рождение ребёнка
1911 ст.

Сын: Бубнов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Бубнов Михаил Парменович

Рождение ребёнка
1914 ст.

Сын: Бубнов Ефим (Евфимий) Михайлович

Отец ребёнка: Бубнов Михаил Парменович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубнов Михаил Парменович

Смерть
Неизвестно
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