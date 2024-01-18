Бубнов Михаил Парменович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.
Отец: Бубнов Пармен Макарович
Мать: Бубнова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1902 ст.
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Бубнова Варвара Феофиловна
Рождение ребёнка
1904 ст.
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Бубнова Варвара Феофиловна
Рождение ребёнка
1909 ст.
Сын: Бубнов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Бубнова Варвара Феофиловна
Рождение ребёнка
1911 ст.
Сын: Бубнов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Бубнова Варвара Феофиловна
Рождение ребёнка
1914 ст.
Сын: Бубнов Ефим (Евфимий) Михайлович
Мать ребёнка: Бубнова Варвара Феофиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно