Бубнов Михаил Парменович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБубнов Михаил Парменович

Бубнов Михаил Парменович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.

Отец: Бубнов Пармен Макарович

Мать: Бубнова Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
1902 ст.

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Бубнова Варвара Феофиловна

Рождение ребёнка
1904 ст.

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Бубнова Варвара Феофиловна

Рождение ребёнка
1909 ст.

Сын: Бубнов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Бубнова Варвара Феофиловна

Рождение ребёнка
1911 ст.

Сын: Бубнов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Бубнова Варвара Феофиловна

Рождение ребёнка
1914 ст.

Сын: Бубнов Ефим (Евфимий) Михайлович

Мать ребёнка: Бубнова Варвара Феофиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бубнова Варвара Феофиловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close