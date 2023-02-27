(Гузанова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гузанов Иван
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Гузанов) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Гузанов Иван
Рождение ребёнка
1765
Сын: Гузанов Емельян
Отец ребёнка: Гузанов Иван
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Гузанов Иван
Рождение ребёнка
1771
Дочь: (Гузанов) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Гузанов Иван
Смерть
Неизвестно