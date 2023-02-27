(Гузанова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гузанова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гузанов Иван

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Гузанов) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Гузанов Иван

Безсоновка, Некоузская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1765

Сын: Гузанов Емельян

Отец ребёнка: Гузанов Иван

Рождение ребёнка
1767

Сын: Гузанов Зиновей Иванович

Отец ребёнка: Гузанов Иван

Безсоновка, Некоузская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1771

Дочь: (Гузанов) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Гузанов Иван

Безсоновка, Некоузская волость, Мологский уезд
Смерть
Неизвестно

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