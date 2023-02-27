Гузанов Емельян
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Гузанов Иван
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Гузанов Максим
Мать ребёнка: Праскева
Рождение ребёнка
1803
Сын: Гузанов Фёдор
Мать ребёнка: Праскева
Рождение ребёнка
1805
Сын: Гузанов Василий
Мать ребёнка: Праскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Праскева
Смерть
1807