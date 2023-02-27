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Гузанов Емельян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Гузанов Иван

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Гузанов Максим

Мать ребёнка: Праскева

Рождение ребёнка
1803

Сын: Гузанов Фёдор

Мать ребёнка: Праскева

Рождение ребёнка
1805

Сын: Гузанов Василий

Мать ребёнка: Праскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Праскева

Смерть
1807