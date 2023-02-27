Гузанов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Гузанов Прокофий
Мать: Анна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Гузанов Емельян
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Смерть
Неизвестно