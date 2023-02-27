Гузанов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузанов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Гузанов Прокофий

Мать: Анна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна

Безсоновка, Некоузская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1765

Сын: Гузанов Емельян

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Гузанов Зиновей Иванович

Мать ребёнка: Татьяна

Безсоновка, Некоузская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна

Безсоновка, Некоузская волость, Мологский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Смерть
Неизвестно
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