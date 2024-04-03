Сафронов Ххх Иван Васильевич 1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Ххх Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

?.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Сафронов Василий Акимович

Мать: Сафронова Ххх Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
20.12.1938

Сын: Сафронов Николай Иванович

Мать ребёнка: Сафронова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
10.07.1941

Сын: Сафронов Ххх Петр Иванович

Мать ребёнка: Сафронова Елена Васильевна

Смерть
?.12.1942
пропал без вести

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