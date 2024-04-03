Сафронов Ххх Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти?.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1938
Сын: Сафронов Николай Иванович
Мать ребёнка: Сафронова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
10.07.1941
Сын: Сафронов Ххх Петр Иванович
Мать ребёнка: Сафронова Елена Васильевна
Смерть
?.12.1942
пропал без вести