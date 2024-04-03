Сафронова Елена Васильевна
Место рожденияс.Ст.Кленское
Дата рождения12.05.1912
Дата смерти13.03.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Ст.Кленское
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1938
Сын: Сафронов Николай Иванович
Отец ребёнка: Сафронов Ххх Иван Васильевич
Рождение ребёнка
10.07.1941
Сын: Сафронов Ххх Петр Иванович
Отец ребёнка: Сафронов Ххх Иван Васильевич
Смерть
13.03.1994
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.