Сафронова Елена Васильевна 12.05.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронова Елена Васильевна

Место рождения

с.Ст.Кленское

Дата рождения

12.05.1912

Дата смерти

13.03.1994

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Ст.Кленское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Ххх Иван Васильевич

Рождение ребёнка
20.12.1938

Сын: Сафронов Николай Иванович

Отец ребёнка: Сафронов Ххх Иван Васильевич

Рождение ребёнка
10.07.1941

Сын: Сафронов Ххх Петр Иванович

Отец ребёнка: Сафронов Ххх Иван Васильевич

Смерть
13.03.1994
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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