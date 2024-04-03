Сафронова Ххх Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
В ИВ 1906 под № 42 упоминается в возрасте 29 лет, те. примерно 1877г.р, в книге с/х переписи 1955 упоминается как 1887г.р , уточнить
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Сын: Сафронов Ххх Иван Васильевич
Отец ребёнка: Сафронов Василий Акимович
Смерть
Неизвестно