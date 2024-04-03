Сафронова Ххх Прасковья Ивановна 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронова Ххх Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

В ИВ 1906 под № 42 упоминается в возрасте 29 лет, те. примерно 1877г.р, в книге с/х переписи 1955 упоминается как 1887г.р , уточнить
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Василий Акимович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Сафронов Ххх Иван Васильевич

Отец ребёнка: Сафронов Василий Акимович

Смерть
Неизвестно

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