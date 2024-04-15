Чернишев Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Чернишев Сергей
Рождение ребёнка
1840
Сын: Чернышов Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1843
Место жительства
С 1846
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LH-N?i=457&cat=3007372
Рождение ребёнка
1847
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
1850
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно