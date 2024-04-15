Чернишев Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Чернишев Иван Сергеевич
Место жительства
С 1846
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LH-N?i=457&cat=3007372
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
24.01.1866 ст.
Хотень, Сумська область
поручитель по жениху Захар (Шибиков?), по невесте Захар Павловский | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7DY-M?i=34&cc=3511744
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно