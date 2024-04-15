Чернишев Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернишев Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1817 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Чернишев Иван Сергеевич

Мать: не указана

Место жительства
С 1846
Кровное, Сумська область
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LH-N?i=457&cat=3007372
Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
24.01.1866 ст.

Жена: Чернышева Васса Семеновна

Хотень, Сумська область
поручитель по жениху Захар (Шибиков?), по невесте Захар Павловский | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7DY-M?i=34&cc=3511744
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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