Чернишев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чернишев ?
Рождение ребёнка
1810
Сын: Чернишев Гавриил Сергеевич
Рождение ребёнка
1813
Рождение ребёнка
1817
Рождение ребёнка
1822
Рождение ребёнка
1830
Сын: Чернишев Никифор Сергеевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Чернышев Никита Сергеевич
Смерть
Неизвестно