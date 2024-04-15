Чернишев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернишев Сергей

Чернишев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернишев ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Чернишев Гавриил Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Чернишев Петр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Чернишев Иван Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Чернишев Петр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Чернишев Никифор Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Чернышев Никита Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close