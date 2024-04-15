Чернишев Петр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Чернишев Сергей
Военная служба
С 1842
Воинское звание: рекрут
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LH-N?i=457&cat=3007372
Смерть
Неизвестно