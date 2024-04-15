Чернышов Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышов Семен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

18.03.1891 ст.

Пол

Мужской

Отец

1817 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение
1850

Отец: Чернишев Иван Сергеевич

Мать: не указана

Восприемник
15.04.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Трофим Михайлович Прокопенко
Смерть
18.03.1891 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от брюшного тифа | не тсповедан и не приобщался св.Тайне по следствиям болезни
Похороны
19.03.1891 ст.
на отведенном кладбище
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