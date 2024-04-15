Чернышов Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти18.03.1891 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение
1850
Отец: Чернишев Иван Сергеевич
Восприемник
15.04.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Трофим Михайлович Прокопенко
Смерть
18.03.1891 ст.
Причина смерти: от брюшного тифа | не тсповедан и не приобщался св.Тайне по следствиям болезни
Похороны
19.03.1891 ст.
на отведенном кладбище