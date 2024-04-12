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Волков Николай Лаврович

Место рождения

Шевригино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шевригино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.09.1901

Дочь: Парышева Вера Николаевна

Мать ребёнка: Волкова Евдокия Васильевна

Шевригино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
30.09.1906

Дочь: Мудрова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Волкова Евдокия Васильевна

Шевригино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Волков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Евдокия Васильевна

Шевригино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
30.04.1916

Дочь: Седова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Волкова Евдокия Васильевна

Шевригино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
05.10.1925

Сын: Волков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Евдокия Васильевна

Шевригино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
Хрипелево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
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