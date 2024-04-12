Волков Николай Лаврович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1901
Дочь: Парышева Вера Николаевна
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
30.09.1906
Дочь: Мудрова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
30.04.1916
Дочь: Седова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
05.10.1925
Сын: Волков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Хрипелево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область