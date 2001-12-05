Седова (Волкова) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения30.04.1916
Дата смерти05.12.2001
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1916
Рождение ребёнка
01.02.1939
Дочь: Савинова Эльвира Яковлевна
Отец ребёнка: Седов Яков Иванович
Рождение ребёнка
11.12.1944
Дочь: Сердюк Евгения Яковлевна
Отец ребёнка: Седов Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Седов Яков Иванович
Смерть
05.12.2001