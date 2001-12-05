Седова (Волкова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова (Волкова) Елена Николаевна

Место рождения

Шевригино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

30.04.1916

Дата смерти

05.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1916

Отец: Волков Николай Лаврович

Мать: Волкова Евдокия Васильевна

Шевригино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.02.1939

Дочь: Савинова Эльвира Яковлевна

Отец ребёнка: Седов Яков Иванович

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
11.12.1944

Дочь: Сердюк Евгения Яковлевна

Отец ребёнка: Седов Яков Иванович

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седов Яков Иванович

Смерть
05.12.2001
Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
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