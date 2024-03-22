Седов Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения29.06.1912
Дата смерти12.06.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1912
Рождение ребёнка
01.02.1939
Дочь: Савинова Эльвира Яковлевна
Мать ребёнка: Седова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
11.12.1944
Дочь: Сердюк Евгения Яковлевна
Мать ребёнка: Седова Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Седова Елена Николаевна
Смерть
12.06.1994