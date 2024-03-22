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Седов Яков Иванович

Место рождения

Парское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

29.06.1912

Дата смерти

12.06.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Парское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.02.1939

Дочь: Савинова Эльвира Яковлевна

Мать ребёнка: Седова Елена Николаевна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
11.12.1944

Дочь: Сердюк Евгения Яковлевна

Мать ребёнка: Седова Елена Николаевна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седова Елена Николаевна

Смерть
12.06.1994
Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
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