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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
• Списки избирателей 1906 года
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
11140Парское, с.при рч. Парше.10535154415463Церквей православных 3. Парское волостное правление. Училище. Ярмарок 3. Еженедельные базары. Ситцевая фабрика. Галандренное заведение.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд
С. Парское с 7 сел.44Кн. Анд. Вас. Трубецкой8244292
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
41. Парское, село бывшее владельческое, при речке Парше, дворов 135, жителей 820, волостное правление (уездный город в 105 верстах), 3 церкви православные, часовня, школа Показать все
Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года
Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Парское с., 2 ш., б., я., зст.рч. Парша—105127560228286514гребен. пар. з., 12 кирп з.ф.-з., кирпичн., калачн., торгов.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Парское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
4595Парскоесело57°01'41°43'O-37-108
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24623444101с Парскоесело