село Парское, село Парское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Парское

Родниковский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Юрьевецкой уезд
11140Парское, с.при рч. Парше.10535154415463Церквей православных 3. Парское волостное правление. Училище. Ярмарок 3. Еженедельные базары. Ситцевая фабрика. Галандренное заведение.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд
С. Парское с 7 сел.44Кн. Анд. Вас. Трубецкой8244292

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Парская волость
41. Парское, село бывшее владельческое, при речке Парше, дворов 135, жителей 820, волостное правление (уездный город в 105 верстах), 3 церкви православные, часовня, школа Показать все

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Юрьевецкий уезд, Парская волость
Парское с., 2 ш., б., я., зст.рч. Парша105127560228286514гребен. пар. з., 12 кирп з.ф.-з., кирпичн., калачн., торгов.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Парская волость
село Парское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Родниковский район
4595Парскоесело57°01'41°43'O-37-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Родниковский муниципальный район, Парское сельское поселение
24623444101с Парскоесело
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