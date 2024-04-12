Парышева (Волкова) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парышева (Волкова) Вера Николаевна

Место рождения

Шевригино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

14.09.1901

Дата смерти

17.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1901

Отец: Волков Николай Лаврович

Мать: Волкова Евдокия Васильевна

Шевригино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
30.09.1928

Сын: Парышев Геннадий Андреевич

Отец ребёнка: Парышев Андрей Евлампиевич

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.11.1930

Сын: Парышев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Парышев Андрей Евлампиевич

Деменово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.01.1935

Дочь: Епифанова Фаина Андреевна

Отец ребёнка: Парышев Андрей Евлампиевич

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.12.1938

Дочь: Сдобнова Зоя Андреевпа

Отец ребёнка: Парышев Андрей Евлампиевич

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парышев Юрий Андреевич

Отец ребёнка: Парышев Андрей Евлампиевич

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парышев Андрей Евлампиевич

Смерть
17.05.1980
Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
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