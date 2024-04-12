Парышева (Волкова) Вера Николаевна
Место рождения
Дата рождения14.09.1901
Дата смерти17.05.1980
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1901
Рождение ребёнка
30.09.1928
Сын: Парышев Геннадий Андреевич
Отец ребёнка: Парышев Андрей Евлампиевич
Рождение ребёнка
07.11.1930
Сын: Парышев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Парышев Андрей Евлампиевич
Деменово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.01.1935
Дочь: Епифанова Фаина Андреевна
Отец ребёнка: Парышев Андрей Евлампиевич
Рождение ребёнка
09.12.1938
Дочь: Сдобнова Зоя Андреевпа
Отец ребёнка: Парышев Андрей Евлампиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Парышев Андрей Евлампиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.05.1980