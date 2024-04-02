Парышев Андрей Евлампиевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1928
Сын: Парышев Геннадий Андреевич
Мать ребёнка: Парышева Вера Николаевна
Рождение ребёнка
07.11.1930
Сын: Парышев Александр Андреевич
Мать ребёнка: Парышева Вера Николаевна
Рождение ребёнка
16.01.1935
Дочь: Епифанова Фаина Андреевна
Мать ребёнка: Парышева Вера Николаевна
Рождение ребёнка
09.12.1938
Дочь: Сдобнова Зоя Андреевпа
Мать ребёнка: Парышева Вера Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Парышева Вера Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парышева Вера Николаевна
Смерть
Неизвестно