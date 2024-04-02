Парышев Андрей Евлампиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парышев Андрей Евлампиевич

Место рождения

Деменово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деменово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
30.09.1928

Сын: Парышев Геннадий Андреевич

Мать ребёнка: Парышева Вера Николаевна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.11.1930

Сын: Парышев Александр Андреевич

Мать ребёнка: Парышева Вера Николаевна

Деменово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.01.1935

Дочь: Епифанова Фаина Андреевна

Мать ребёнка: Парышева Вера Николаевна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.12.1938

Дочь: Сдобнова Зоя Андреевпа

Мать ребёнка: Парышева Вера Николаевна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парышев Юрий Андреевич

Мать ребёнка: Парышева Вера Николаевна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парышева Вера Николаевна

Смерть
Неизвестно
Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
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