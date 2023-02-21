Константинова Арина (Анисия) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Около 1820 ст.
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 183
Рождение ребёнка
20.08.1859 ст.
Сын: Константинов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Константинов Василий Сергеевич
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №814, стр. 355
Рождение ребёнка
15.12.1863 ст.
Сын: Константинов Даниил Васильевич
Отец ребёнка: Константинов Василий Сергеевич
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №855, стр. 422
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константинов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Константинов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константинов Федор Васильевич
Отец ребёнка: Константинов Василий Сергеевич
Смерть
Неизвестно