Константинова Арина (Анисия) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова Арина (Анисия) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 183
Рождение ребёнка
20.08.1859 ст.

Сын: Константинов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Константинов Василий Сергеевич

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №814, стр. 355
Рождение ребёнка
15.12.1863 ст.

Сын: Константинов Даниил Васильевич

Отец ребёнка: Константинов Василий Сергеевич

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №855, стр. 422
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константинов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Константинов Василий Сергеевич

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константинов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Константинов Василий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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